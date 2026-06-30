Мужчину уволили с Ford за якобы неоплаченное печенье после 11 лет работы

Компания Ford отстранила сотрудника, проработавшего 11 лет на заводе в Луисвилле (штат Кентукки), за то, что он якобы не заплатил за шоколадное печенье стоимостью 1,95 доллара. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщает Carscoops.
По словам уволенного Курта Кромма, 9 мая он оплатил печенье дебетовой картой, но терминал показал ошибку, поэтому он подошел к другому и оплатил покупку там. Через неделю его вызвали к начальнику и уволили, сославшись на записи с камер. Представитель профсоюза призвал его извиниться, но Кромм отказался, отправив скриншоты транзакции. Работодатель потребовал нотариального заверения выписок.
12 июня оператор терминала подтвердил, что оплата прошла, и Кромму разрешили вернуться, пообещав компенсировать потерю зарплаты за пять недель. Однако к тому моменту мужчина уже нашел более высокооплачиваемую работу (52,5 доллара в час против 48 долларов) ближе к дому. В 2025 году он заработал на заводе более 200 тысяч долларов, говорится в сообщении.
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