Мужчину уволили с Ford за якобы неоплаченное печенье после 11 лет работы

12 июня оператор терминала подтвердил, что оплата прошла, и Кромму разрешили вернуться, пообещав компенсировать потерю зарплаты за пять недель. Однако к тому моменту мужчина уже нашел более высокооплачиваемую работу (52,5 доллара в час против 48 долларов) ближе к дому. В 2025 году он заработал на заводе более 200 тысяч долларов, говорится в сообщении.