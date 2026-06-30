В США арестовали скандального донора спермы, его прозвали «Сперминатором»

В США перед выборами арестован скандально известный донор спермы Джонатан Ринальди, известный под прозвищем «Сперминатор». Об этом сообщает New York Post.
По данным следствия, во время кампании по выборам в городской совет Квинса Ринальди публиковал в соцсетях материалы, созданные с помощью ИИ, выдавая их за публикации известных СМИ. Таким образом он пытался повысить свои шансы на победу.
В сообщениях содержались ложные утверждения о поддержке кандидатуры Ринальди рядом организаций и должностных лиц. Издание отмечает, что он распространял фейки о выходе из гонки своего соперника и другие материалы, сгенерированные нейросетями.
Ранее KP.RU сообщал, что в США 10-летнему мальчику предъявлено обвинение в убийстве после того, как он застрелил 7-месячную девочку. Он взял пистолет у отца под матрасом и выстрелил младенцу в голову. Девочку доставили в больницу, но спасти ее не удалось.