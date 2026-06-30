В США арестовали скандального донора спермы, его прозвали «Сперминатором»

Ранее KP.RU сообщал, что в США 10-летнему мальчику предъявлено обвинение в убийстве после того, как он застрелил 7-месячную девочку. Он взял пистолет у отца под матрасом и выстрелил младенцу в голову. Девочку доставили в больницу, но спасти ее не удалось.