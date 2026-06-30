Раскрыты планы США по созданию новой ядерной боеголовки

США намерены впервые за последние 40 лет разработать новую ядерную боеголовку. Об этом пишет международное научно-популярное издание Interesting Engineering.
Как сообщается, ВМС США совместно с Национальным управлением ядерной безопасности разрабатывают боеголовку W93/Mk7. Она призвана заменить устаревающие компоненты текущего арсенала и будет совместима с ракетами для подводных лодок нового поколения. Кроме того, ведется работа над баллистической ракетой Trident II D5LE2.
Реализация проекта связана с масштабной модернизацией морской части ядерных сил США — старые субмарины «Огайо» постепенно сменяют атомоходы нового поколения «Колумбия».
Тем временем на фоне истощения ракетных запасов в войне с Ираном и дороговизны текущего производства, США оперативно ищут способы выпуска боеприпасов быстро, масштабно и недорого.