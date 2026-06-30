Раскрыты планы США по созданию новой ядерной боеголовки

Как сообщается, ВМС США совместно с Национальным управлением ядерной безопасности разрабатывают боеголовку W93/Mk7. Она призвана заменить устаревающие компоненты текущего арсенала и будет совместима с ракетами для подводных лодок нового поколения. Кроме того, ведется работа над баллистической ракетой Trident II D5LE2.