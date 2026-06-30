Жара до 40 градусов оставила без воды почти 7000 венгров

В Венгрии до полуночи среды сохраняется максимальный, третий уровень опасности в связи с экстремальной жарой, сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр. По его словам, столбики термометров в ближайшие два дня могут достигать отметки в 40 градусов. Параллельно с этим в 120 населенных пунктах зафиксирован дефицит питьевой воды, который уже затронул почти 7 тысяч человек.