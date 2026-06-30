Жара до 40 градусов оставила без воды почти 7000 венгров

В Венгрии до полуночи среды сохраняется максимальный, третий уровень опасности в связи с экстремальной жарой, сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр. По его словам, столбики термометров в ближайшие два дня могут достигать отметки в 40 градусов. Параллельно с этим в 120 населенных пунктах зафиксирован дефицит питьевой воды, который уже затронул почти 7 тысяч человек.
В своем видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская), глава правительства уточнил, что в 120 населенных пунктах действуют ограничения на потребление воды второй степени. В трех из них ресурс практически исчерпан.
Системы водоснабжения функционируют на пределе возможностей: в выходные дни спрос вырос на 55% по сравнению с обычными показателями, а в отдельных районах потребление превысило норму более чем вдвое, и водохранилища не успевают восполнять запасы.
Мадьяр обратился к жителям страны с призывом в ближайшие два дня использовать воду только для насущных нужд и отказаться от полива газонов, мойки машин и наполнения бассейнов. Он предупредил, что в противном случае дефицит может распространиться на другие районы. Ранее, на брифинге в четверг, премьер анонсировал введение третьего уровня опасности с субботы по вторник из-за прогнозов, обещавших рекордную жару.
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