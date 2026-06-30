Минобрнауки: прием заявлений на бюджет в вузы завершится 25 июля

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Прием заявлений на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования завершается 25 июля. У абитуриентов еще есть достаточно времени для выбора вуза и направления подготовки, сообщил ТАСС заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук.
«Приемная кампания продолжается, и впереди у абитуриентов еще есть время для выбора. Напомню, что прием заявлений на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования завершается 25 июля», — сказал Омельчук.
Ранее сообщалось, что за первую неделю кампании более 245 тыс. поступающих подали порядка 590 тыс. заявлений.