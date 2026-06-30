В Хабаровске осудили участников ОПГ за мошенничества с арендой квартир

Судом установлено, что с августа 2023 года по апрель 2024 года осужденные размещали на различных интернет-платформах заведомо ложные объявления о сдаче в аренду квартир в Хабаровске по заниженной стоимости. При обращении к ним потенциальных клиентов они назначали встречу в офисе для заключения договора на предоставление информационных услуг по поиску жилья, которые фактически не оказывали.