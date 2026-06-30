В Хабаровске осудили участников ОПГ за мошенничества с арендой квартир

Центральным районным судом г. Хабаровска осуждены 5 участников организованной преступной группы за совершение ряда преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой), сообщает прокуратура Хабаровского края.
«Суд назначил троим виновным наказание в виде условного лишения свободы сроком от 3 до 4 лет, двоим осужденным наказание в виде реального лишения свободы сроком от 4 до 5 лет с отбыванием наказания в ИК общего режима, с применением для одной осужденной отсрочки срока отбывания наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста», — говорится в сообщении.
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Судом установлено, что с августа 2023 года по апрель 2024 года осужденные размещали на различных интернет-платформах заведомо ложные объявления о сдаче в аренду квартир в Хабаровске по заниженной стоимости. При обращении к ним потенциальных клиентов они назначали встречу в офисе для заключения договора на предоставление информационных услуг по поиску жилья, которые фактически не оказывали.
После заключения договора получали от граждан вознаграждение в сумме от 8 до 22 тыс. рублей и сообщали им якобы номер телефона собственника жилья, с которым необходимо договориться самостоятельно о встрече и передаче ключей. Однако на звонки граждан отвечали участники этой же преступной группы и после определения места и времени встречи переставали выходить на связь.
По уголовному делу потерпевшими признаны 35 жителей Хабаровского края, Самарской области, Сахалинской области и Камчатского края, которым причинен материальный ущерб на сумму 443 тыс. рублей.
В ходе судебного следствия 4 подсудимых вину признали полностью возместили причиненный потерпевшим материальный ущерб.
Приговор в законную силу не вступил.