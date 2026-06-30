У замминистра конфисковали миллионы долларов по делу о коррупции

Ранее на Украине задержали действующего народного депутата от фракции «Слуга народа» Сергея Кузьминых. Политика подозревают в получении взятки в размере 558 тысяч гривен за содействие частной компании в тендере на поставку медицинского оборудования для больницы в Житомирской области.