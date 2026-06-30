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У замминистра конфисковали миллионы долларов по делу о коррупции

У замминистра нефти Ирака конфисковали около 14 млн долларов по делу о коррупции.

Источник: Комсомольская правда

В рамках расследования коррупционных схем в нефтяной отрасли у заместителя министра нефти Ирака Али аль-Бахадли было конфисковано около 14 млн долларов. Об этом сообщил Высший судебный совет страны.

По данным ведомства, в ходе предварительного расследования у аль-Бахадли были изъяты 11 млн долларов, а также 4 млрд иракских динаров, что эквивалентно более 3 млн долларов.

Судебные органы также конфисковали несколько объектов элитной недвижимости, принадлежащих чиновнику. В Высшем судебном совете отметили, что расследование в отношении аль-Бахадли продолжается.

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