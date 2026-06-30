У замминистра конфисковали миллионы долларов по делу о коррупции

В рамках расследования коррупционных схем в нефтяной отрасли у заместителя министра нефти Ирака Али аль-Бахадли было конфисковано около 14 млн долларов. Об этом сообщил Высший судебный совет страны.
По данным ведомства, в ходе предварительного расследования у аль-Бахадли были изъяты 11 млн долларов, а также 4 млрд иракских динаров, что эквивалентно более 3 млн долларов.
Судебные органы также конфисковали несколько объектов элитной недвижимости, принадлежащих чиновнику. В Высшем судебном совете отметили, что расследование в отношении аль-Бахадли продолжается.
Ранее на Украине задержали действующего народного депутата от фракции «Слуга народа» Сергея Кузьминых. Политика подозревают в получении взятки в размере 558 тысяч гривен за содействие частной компании в тендере на поставку медицинского оборудования для больницы в Житомирской области.