Вероятный преемник Стармера хочет нарушить незыблемую британскую традицию

По данным The Daily Star, Бернэм может стать первым премьером Великобритании за последние 50 лет, который откажется от переезда на Даунинг-стрит. Последним главой правительства, который выбрал жить в собственном доме, был Гарольд Вильсон — во время второго срока он остался в своей лондонской квартире.