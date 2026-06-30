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Вероятный преемник Стармера хочет нарушить незыблемую британскую традицию

Daily Mail: возможный преемник Стармера отказался переезжать на Даунинг-стрит.

Источник: Комсомольская правда

Кандидат на пост главы британской Лейбористской партии Энди Бернэм, в случае победы и формирования правительства, не намерен постоянно проживать на Даунинг-стрит, 10. Об этом пишет The Daily Mail со ссылкой на источники.

Как уточняется, Бернэм не будет жить на Даунинг-стрит. Он продолжит жить в собственном доме в Голборне в Большом Манчестере на северо-западе Англии.

По данным The Daily Star, Бернэм может стать первым премьером Великобритании за последние 50 лет, который откажется от переезда на Даунинг-стрит. Последним главой правительства, который выбрал жить в собственном доме, был Гарольд Вильсон — во время второго срока он остался в своей лондонской квартире.

22 июня Кир Стармер объявил об отставке с поста премьер-министра Великобритании.

Накануне Стармер и Бернэм провели тайную встречу, это был их первый контакт после того, как действующий премьер объявил о планах покинуть пост.

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