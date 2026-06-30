Первая домашняя гонка сезона по спидвею состоится сегодня у «Востока»

Во Владивостоке 30 июня на стадионе «Авангард» пройдет первая домашняя гонка сезона по спидвею: приморский клуб «Восток» встретится с одним из своих главных соперников — «Мега‑Ладой» из Тольятти. Встреча начнется в 19:00.
Сегодняшняя гонка станет для «Востока» первым домашним стартом в командном чемпионате России‑2026 после серии успешных выездных выступлений. В начале сезона команда традиционно начала турнир на чужих треках: 23 мая приморцы сыграли в Балакове против местной «Турбины», а затем провели выездной матч с «Башкирией» в Октябрьском.
Спидвей давно воспринимается как один из спортивных символов Владивостока: каждое домашнее соревнование на «Авангарде» собирает сотни болельщиков и создает особую атмосферу.
Организаторы поединка напомнили, что встреча «Востока» с «Мега‑Ладой» откроет серию домашних стартов владивостокцев в нынешнем чемпионате: после сегодняшнего матча приморская команда намерена принять 16 июля «Турбину», а 30 июля — «Башкирию». Эти гонки станут продолжением борьбы «Востока» за очки российского первенства и дополнением к уже проведенным выездным заездам, где клуб стартовал удачно и обозначил свои цели в чемпионской гонке.
По информации официального сайта «Восток Speedway», приморский клуб в сезоне‑2026 начал выступление уверенно, выиграв первый этап командного Кубка России и стабильно находясь в числе лидеров турнирной таблицы после матчей с «Турбиной» и «Башкирией».