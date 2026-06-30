Первая домашняя гонка сезона по спидвею состоится сегодня у «Востока»

Организаторы поединка напомнили, что встреча «Востока» с «Мега‑Ладой» откроет серию домашних стартов владивостокцев в нынешнем чемпионате: после сегодняшнего матча приморская команда намерена принять 16 июля «Турбину», а 30 июля — «Башкирию». Эти гонки станут продолжением борьбы «Востока» за очки российского первенства и дополнением к уже проведенным выездным заездам, где клуб стартовал удачно и обозначил свои цели в чемпионской гонке.