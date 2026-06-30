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В Новороссийске безэкипажные катера угрожают безопасности города

Глава Новороссийска объявил угрозу нападения безэкипажных катеров в акватории Черного моря.

Глава Новороссийска объявил угрозу нападения безэкипажных катеров в акватории Черного моря.

В Новороссийске была официально объявлена угроза применения безэкипажных катеров (БЭК) в акватории Черного моря. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко через свой канал на платформе «Макс». В своем сообщении он подчеркнул, что ситуация требует повышенного внимания со стороны местных властей и силовых структур.

Кравченко отметил, что угроза со стороны БЭК может существенно повлиять на безопасность как гражданских судов, так и береговой инфраструктуры. В связи с этим были предприняты меры для усиления мониторинга акватории и обеспечения защиты стратегически важных объектов.

Глава города призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать осторожность, а также следить за обновлениями от местных властей. «Мы делаем все возможное для обеспечения безопасности наших граждан», — добавил он. Власти продолжают оценивать ситуацию и готовы к оперативному реагированию на любые изменения.