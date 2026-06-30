Германия проиграла Парагваю в безумной серии пенальти и сенсационно вылетела с ЧМ

Добавим, что Германия после победы на ЧМ в 2014 году крайне неудачно проводит мундиали. В 2018-м в России и в 2022-м в Катаре немцы не смогли выйти из группы. На текущем мира, как шутят болельщики, достигнут небольшой прогресс, однако 1/16 финала — совсем не то, на что рассчитывали немецкие фанаты футбола.