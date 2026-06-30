На острове Юность в Иркутске приступили к монтажу парусов — названы сроки окончания работ

IrkutskMedia, 30 июня. Благоустройство северной части острова Юность продолжается в Иркутске. Начальник департамента городской среды мэрии города Екатерина Люкшина и председатель ИРОО ветеранов ВМФ Юрий Никонов оценили ход работ.
Как сообщили в пресс-службе администрации города, реализация проекта началась еще в 2025 году. По первому этапу программы «Формирование комфортной городской среды» оборудовали террасу в форме корабельной палубы, установили бронзовые барельефы и информационные стенды, которые посвящены истории иркутского флота. Благодаря ИРОО ветеранов ВМФ выполнен монтаж мачты. При поддержке инвестора работы продолжаются в текущем году.
«На прошлой неделе завершили установку внутренних и внешних лесов. По мачте было несколько замечаний от комитета городского обустройства. За выходные представители завода-изготовителя их устранили. Сегодня подрядчик завезет на площадку необходимые материалы и начнет монтаж парусов», — сообщил Юрий Никонов.
Перед строителями стоит задача завершить работы к 24 июля, поскольку День ВМФ в этом году отмечается 26 июля. Планируется, что праздник пройдет в амфитеатре «Ракушка», который расположен рядом с общественным пространством. В этот день подсветка окрасит паруса в цвета Андреевского флага.
Ранее агентство сообщало, что итоги онлайн-голосования по выбору территорий для благоустройства в 2027 году подвели в Иркутске. Победителями признаны три объекта. Работы проведут по президентскому проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».