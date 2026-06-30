На острове Юность в Иркутске приступили к монтажу парусов — названы сроки окончания работ

Перед строителями стоит задача завершить работы к 24 июля, поскольку День ВМФ в этом году отмечается 26 июля. Планируется, что праздник пройдет в амфитеатре «Ракушка», который расположен рядом с общественным пространством. В этот день подсветка окрасит паруса в цвета Андреевского флага.