Сборная Парагвая обыграла немцев и вышла в ⅛ финала чемпионата мира по футболу

По итогам предварительного этапа сборная Германии заняла первое место в группе Е. Парагвайцы стали третьими в квартете D. В ⅛ финала сборная Парагвая сыграет с победителем встречи между командами Франции и Швеции, которая состоится в ночь на 1 июля по московскому времени. Матч ⅛ финала с участием парагвайцев состоится в ночь на 5 июля по московскому времени в Филадельфии (штат Пенсильвания).