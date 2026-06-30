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Сборная Парагвая обыграла немцев и вышла в ⅛ финала чемпионата мира по футболу

Встреча завершилась победой парагвайцев в серии пенальти со счетом 4:3.

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Сборная Парагвая победила команду Германии в серии пенальти в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Бостоне (штат Массачусетс, США).

Основное и дополнительное время матча завершилось вничью со счетом 1:1. В составе парагвайцев мяч забил Хулио Энсисо (42-я минута), у немцев отличился Кай Хаверц (54). На 102-й минуте гол немцев был отменен после видеопросмотра. В серии пенальти точнее были футболисты сборной Парагвая — 4:3.

Парагвайская команда забила первый мяч в матчах плей-офф на мировых первенствах. Защитник южноамериканской команды и московского «Динамо» Хуан Касерес провел на поле весь матч. Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер пропустил в 10-м матче ЧМ подряд, что является повторением антирекорда.

По итогам предварительного этапа сборная Германии заняла первое место в группе Е. Парагвайцы стали третьими в квартете D. В ⅛ финала сборная Парагвая сыграет с победителем встречи между командами Франции и Швеции, которая состоится в ночь на 1 июля по московскому времени. Матч ⅛ финала с участием парагвайцев состоится в ночь на 5 июля по московскому времени в Филадельфии (штат Пенсильвания).

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля. Действующим победителем соревнований является сборная Аргентины.

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