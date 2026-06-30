В Хабаровске в районе Красной речки мужчина попал под поезд

В Хабаровске 29 июня грузовой поезд травмировал пожилого мужчину. Происшествие зафиксировано в районе станции Красная речка Дальневосточной железной дороги. Пострадавший госпитализирован, медики оказали ему квалифицированную помощь. Согласно предварительным данным, причиной инцидента стал переход через пути в несанкционированном месте, сообщает официальный канал «Дальневосточная транспортная прокуратура».Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.