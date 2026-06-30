Власти Орловской области ввели отпуск бензина по первой цифре номера автомобиля

В Орловской области с 4 июля введут отпуск бензина по номерам машин. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
Реализация топлива будет осуществляться в автомобили, совпадающие по первой цифре с днем недели. В субботу заправляются машины с номерами от 0 до 1, в воскресенье — с 2 до 3 и так далее. Объем отпуска ограничат до 50 литров. Для транспорта специальных и социальных служб сохраняется внеочередная заправка.
— В первую очередь необходимо закончить эпопею с перекупами, мы для этого и ввели ограничения… Как только спадет ажиотаж — все ограничения отменим, — заявил Клычков.
В Орле выделят три заправки для машин с номерами других регионов. На сельских АЗС организуют отдельную линию для местных жителей. Для пациентов на диализе готовы выделить автомобили из гаража администрации. Также разрабатывается приложение, где можно будет посмотреть наличие топлива и очередь на заправках, говорится в сообщении.
28 июня президент России Владимир Путин заявил, что крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы в России работают на максимальной мощности. Он отметил, что в июле производство топлива должно превысить июньские показатели.