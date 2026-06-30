Власти Орловской области ввели отпуск бензина по первой цифре номера автомобиля

В Орле выделят три заправки для машин с номерами других регионов. На сельских АЗС организуют отдельную линию для местных жителей. Для пациентов на диализе готовы выделить автомобили из гаража администрации. Также разрабатывается приложение, где можно будет посмотреть наличие топлива и очередь на заправках, говорится в сообщении.