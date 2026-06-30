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Европейцы подарили Трампу шикарный перстень с 321 бриллиантом

AWDC подарил Трампу на юбилей США перстень с 321 бриллиантом.

Источник: Комсомольская правда

В честь 250-летия независимости Соединенных Штатов Всемирный алмазный центр Антверпена (AWDC) сделал подарок президенту Дональду Трампу — золотой перстень с 321 природным бриллиантом. Презент был передан через посла США в Бельгии Билла Уайта.

«Мы хотим, чтобы этот перстень стал символом наших тесных экономических отношений», — говорится в сообщении AWDC.

По данным Центра, перстень выполнен из золота и инкрустирован 321 природным бриллиантом, а также 75 другими драгоценными камнями. В AWDC особо подчеркнули, что при создании перстня использовались исключительно природные бриллианты.

Американский глава 14 июня отметил 80-й день рождения. Ранее он заявил, что хотел бы получить в подарок на День рождения «мир во всем мире». При этом президент РФ Владимир Путин в поздравлении американскому президенту назвал Трампа ярким и незаурядным политиком.

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