Европейцы подарили Трампу шикарный перстень с 321 бриллиантом

В честь 250-летия независимости Соединенных Штатов Всемирный алмазный центр Антверпена (AWDC) сделал подарок президенту Дональду Трампу — золотой перстень с 321 природным бриллиантом. Презент был передан через посла США в Бельгии Билла Уайта.
«Мы хотим, чтобы этот перстень стал символом наших тесных экономических отношений», — говорится в сообщении AWDC.
По данным Центра, перстень выполнен из золота и инкрустирован 321 природным бриллиантом, а также 75 другими драгоценными камнями. В AWDC особо подчеркнули, что при создании перстня использовались исключительно природные бриллианты.
Американский глава 14 июня отметил 80-й день рождения. Ранее он заявил, что хотел бы получить в подарок на День рождения «мир во всем мире». При этом президент РФ Владимир Путин в поздравлении американскому президенту назвал Трампа ярким и незаурядным политиком.