Европейцы подарили Трампу шикарный перстень с 321 бриллиантом

Американский глава 14 июня отметил 80-й день рождения. Ранее он заявил, что хотел бы получить в подарок на День рождения «мир во всем мире». При этом президент РФ Владимир Путин в поздравлении американскому президенту назвал Трампа ярким и незаурядным политиком.