«И здесь достанет» — змея забралась на восьмой этаж жилого дома во Владивостоке

Не всем пресмыкающимся везёт на спокойную жизнь. В районе Нейбута змею встретил рыжий кот, которому не понравилось присутствие незваного гостя. В ход пошёл знаменитый приём «кусь», однако пушистой грозе района тоже досталось — змея укусила кота за нос. Позже на помощь рыжему пришла сорока, которая напала на рептилию и принялась клевать её.