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«И здесь достанет» — змея забралась на восьмой этаж жилого дома во Владивостоке

Жители многоэтажки на проспекте 100-летия Владивостока делятся фотографией неожиданной гостьи в социальных сетях.

Источник: PrimaMedia.ru

Жители многоквартирного дома на проспекте 100-летия Владивостока обнаружили змею прямо на восьмом этаже. Фотографией неожиданной гостьи они поделились в социальных сетях. Это далеко не первый случай появления пресмыкающихся в черте города за последние недели, сообщает корреспондент ИА PrimaMedia.

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, с наступлением жаркой погоды встречи со змеями в Приморье заметно участились. В Уссурийске другая рептилия отказалась уступать пассажирское сиденье автомобиля, превратив дверь машины в личный солярий. А во Владивостоке змея проникла в моторный отсек Mitsubishi, припаркованного у кинотеатра «Океан» — владельцу пришлось обращаться к спасателям.

Не всем пресмыкающимся везёт на спокойную жизнь. В районе Нейбута змею встретил рыжий кот, которому не понравилось присутствие незваного гостя. В ход пошёл знаменитый приём «кусь», однако пушистой грозе района тоже досталось — змея укусила кота за нос. Позже на помощь рыжему пришла сорока, которая напала на рептилию и принялась клевать её.