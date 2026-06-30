«И здесь достанет» — змея забралась на восьмой этаж жилого дома во Владивостоке

Жители многоквартирного дома на проспекте 100-летия Владивостока обнаружили змею прямо на восьмом этаже. Фотографией неожиданной гостьи они поделились в социальных сетях. Это далеко не первый случай появления пресмыкающихся в черте города за последние недели, сообщает корреспондент ИА PrimaMedia.
Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, с наступлением жаркой погоды встречи со змеями в Приморье заметно участились. В Уссурийске другая рептилия отказалась уступать пассажирское сиденье автомобиля, превратив дверь машины в личный солярий. А во Владивостоке змея проникла в моторный отсек Mitsubishi, припаркованного у кинотеатра «Океан» — владельцу пришлось обращаться к спасателям.
Не всем пресмыкающимся везёт на спокойную жизнь. В районе Нейбута змею встретил рыжий кот, которому не понравилось присутствие незваного гостя. В ход пошёл знаменитый приём «кусь», однако пушистой грозе района тоже досталось — змея укусила кота за нос. Позже на помощь рыжему пришла сорока, которая напала на рептилию и принялась клевать её.