ЛДПР предложила ввести для ветеранов индивидуальные маршруты реабилитации

«Практика персонального сопровождения, когда рядом есть свой координатор, который знает историю человека и ведет его шаг за шагом, уже давно доказала свою эффективность, по данным профильных структур, такую поддержку высоко оценивают порядка 80% ветеранов. Но сегодня получается так, что один ветеран получает полноценное сопровождение, а другой вынужден все делать сам», — подчеркнул парламентарий.