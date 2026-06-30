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ЛДПР предложила ввести для ветеранов индивидуальные маршруты реабилитации

Лидер партии Леонид Слуцкий заявил, что многие ветераны сталкиваются с трудностями при оформлении документов, выборе реабилитационных учреждений и получении необходимой помощи.

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением ввести для каждого ветерана боевых действий индивидуальный маршрут реабилитации и закрепить за ним персонального социального координатора. Документ есть в распоряжении ТАСС.

«Предлагается предусмотреть обязательное формирование для каждого ветерана боевых действий индивидуального маршрута реабилитации, включающего комплекс медицинских, психологических, социальных и профессиональных мероприятий, направленных на восстановление здоровья и социальную адаптацию, с закреплением персонального социального координатора и сопровождением ветерана в течение определенного периода после увольнения со службы в беззаявительном порядке», — говорится в обращении.

Как отметил Слуцкий в беседе с ТАСС, сейчас многие ветераны сталкиваются с трудностями при оформлении документов, выборе реабилитационных учреждений и получении необходимой помощи. Особенно сложным он назвал период после увольнения со службы, когда человек перестает получать привычное медицинское и социальное сопровождение, но продолжает нуждаться в реабилитации.

«Практика персонального сопровождения, когда рядом есть свой координатор, который знает историю человека и ведет его шаг за шагом, уже давно доказала свою эффективность, по данным профильных структур, такую поддержку высоко оценивают порядка 80% ветеранов. Но сегодня получается так, что один ветеран получает полноценное сопровождение, а другой вынужден все делать сам», — подчеркнул парламентарий.

По мнению лидера ЛДПР, предлагаемая мера позволит создать единую федеральную систему персонального сопровождения ветеранов боевых действий, а также снизить риски социальной дезадаптации, психических расстройств и инвалидизации.

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