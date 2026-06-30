Горящий тополиный пух едва не сжёг гаражи в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре пожарные тушили возгорание в автокооперативе «Фестивальный» на улице Зелёной. Там загорелись тополиный пух и сухая растительность, сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Огонь пошёл сразу несколькими очагами и прошёл около 20 квадратных метров. Кроме того, возгорание затронуло один из гаражей, где находился автомобиль. Внутри горели полы и мебель.
Пожарные ликвидировали огонь за 40 минут. Пострадавших нет.
В теплую погоду пух и сухая трава могут вспыхнуть от малейшей искры, поэтому пожар быстро расползается по земле. В связи с этим спасатели рекомендуют тщательнее соблюдать меры пожарной безопасности и не поджигать сухую растительность.
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