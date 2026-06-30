В России хотят бесплатно раздавать продукты, но не всем

Ранее KP.RU сообщал, что за год минимальные цены на социально значимые продукты снизились на 9,1%. Минимальные цены на рис упали более чем на 30%. Капуста, картошка и свекла подешевели на почти 29%. А на сливочное масло и соль — более чем на 20%.