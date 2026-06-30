В России хотят бесплатно раздавать продукты, но не всем

В России предложили запустить программу фудшеринга — бесплатной раздачи качественных продуктов за 2−3 дня до окончания срока годности. С инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов.
«Предлагаем бесплатно раздавать людям продукты за 2−3 дня до окончания срока годности. Подчеркну: речь идет не о просрочке, а о качественных продуктах», — сказал он в интервью РИА Новости.
Миронов также предложил оборудовать в каждом магазине специальные полки, с которых пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и малообеспеченные граждане могли бы бесплатно брать базовые продукты питания.
Ранее KP.RU сообщал, что за год минимальные цены на социально значимые продукты снизились на 9,1%. Минимальные цены на рис упали более чем на 30%. Капуста, картошка и свекла подешевели на почти 29%. А на сливочное масло и соль — более чем на 20%.