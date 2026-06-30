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Парагвай обыграл Германию и вышел в ⅛ ЧМ по футболу

Сборная Парагвая победила команду Германии в серии пенальти в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу.

Сборная Парагвая победила команду Германии в серии пенальти в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу.

Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1. В составе команды Парагвая мяч забил Хулио Энсисо (42-я минута), у немцев отличился Кай Хаверц (54-я). На 102-й минуте гол немцев был отменен после видеопросмотра. В серии пенальти Парагвай обошел Германию со счетом 4:3.

Сборная Парагвая вышла в play-off чемпионата впервые с 2010 года. В ⅛ финала парагвайцы не выходили с 2002 года. Команда Германии прошла дальше группового этапа впервые с 2014 года, когда стала победителем чемпионата мира по футболу.

В ⅛ финала, который пройдет 4 июля в Филадельфии, сборная Парагвая встретится с победителем матча между Францией и Швецией.

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