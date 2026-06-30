Парагвай обыграл Германию и вышел в ⅛ ЧМ по футболу

Сборная Парагвая вышла в play-off чемпионата впервые с 2010 года. В ⅛ финала парагвайцы не выходили с 2002 года. Команда Германии прошла дальше группового этапа впервые с 2014 года, когда стала победителем чемпионата мира по футболу.