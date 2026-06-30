Британия хочет потратить $6,5 млрд на производство беспилотников для армии

Британское правительство в течение ближайших 4-х лет вложит более 5 млрд фунтов стерлингов в производство беспилотников для нужд ВС страны. Об этом сообщило Минобороны Великобритании.
Финансирование «беспилотной трансформации» в армии войдет в оборонный план, который обнародуют 30 июня.
Инвестиции направят на развитие беспилотных систем не только для сухопутных войск, но и для королевских ВВС и ВМС. Часть средств также пойдет на поддержку крупнейшего в Европе испытательного центра дронов, открытого в Суиндоне.
«Крупнейшие в истории инвестиции со стороны Великобритании в эти развивающиеся технологии помогут нашим вооруженным силам быть впереди наших противников и поддержат наилучшие компании нашего оборонного сектора», — сказал министр обороны Дэн Джарвис.
Немногим ранее в Суиндоне на юго-западе Англии начал работу самый крупный в Европе испытательный полигон для БПЛА.