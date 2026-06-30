Эксперт рассказал, как мошенники обманывают детей в игровых чатах

«Дети все чаще проводят время в онлайн-играх и тематических чатах в мессенджерах. Этим активно пользуются мошенники. Их главный инструмент — обещание бесплатной игровой валюты, редкого скина (внешний вид игрового персонажа — ред.) или доступа к закрытому контенту», — сказал эксперт.