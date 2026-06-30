Эксперт рассказал, как мошенники обманывают детей в игровых чатах

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Аферисты в игровых чатах и тематических группах в мессенджерах обещают детям бонусы и бесплатную игровую валюту, для «активации» которых просят назвать номер телефона и код из смс, рассказал РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
«Дети все чаще проводят время в онлайн-играх и тематических чатах в мессенджерах. Этим активно пользуются мошенники. Их главный инструмент — обещание бесплатной игровой валюты, редкого скина (внешний вид игрового персонажа — ред.) или доступа к закрытому контенту», — сказал эксперт.
Щербаченко отметил, что в игровом чате злоумышленник якобы за бесплатные бонусы просит ребенка выполнить некоторые задания, в том числе сделать скриншот экрана телефона родителей — так аферисты узнают, какие банковские приложения установлены на устройстве.
«Далее под видом подтверждения аккаунта или активации бонусов просят назвать номер телефона и коды из смс. В некоторых случаях ребенка уговаривают самостоятельно зайти в мобильный банк родителей и перевести деньги на сторонние счета», — добавил он.