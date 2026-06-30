МегаФон рассказал о самом распространённом вирусе на устройствах абонентов

Одной из самых распространённых угроз является Android-троян Mamont. Если в прошлом году на него приходилось 10−12% всех выявленных нами заражений, то в текущем году его доля выросла до 12−15%. При этом в последние месяцы специалисты отмечают снижение темпов его распространения: в мае количество выявлений сократилось на 18% по сравнению с апрелем, а в июне — ещё на 36% относительно мая. Несмотря на это, Mamont остаётся одной из наиболее массовых угроз и ежемесячно затрагивает десятки тысяч мобильных устройств.