В Хабаровске мошенники обманули 35 арендаторов, сдавая фейковые квартиры

В Хабаровске суд вынес приговор пятерым участникам организованной группы, которые зарабатывали на людях, ищущих съёмное жильё. Государственное обвинение поддержала прокуратура Центрального района.
С августа 2023 года по апрель 2024 года фигуранты размещали в интернете объявления о сдаче квартир в Хабаровске по заниженной цене. Заинтересованных людей приглашали в офис и предлагали заключить договор на «информационные услуги» по поиску жилья.
После оплаты клиентам передавали якобы телефон собственника квартиры. За такие «услуги» люди отдавали от восьми до 22 тысяч рублей.
На деле, как установил суд, никакой реальной помощи в поиске жилья не было. На звонки отвечали участники той же группы, договаривались о встрече, а затем переставали выходить на связь.
Потерпевшими по делу признали 35 жителей Хабаровского края, Самарской, Сахалинской областей и Камчатского края. Общий ущерб составил 443 тысячи рублей. Четверо подсудимых признали вину и полностью возместили потерпевшим деньги.
«Трое фигурантов получили условные сроки от трёх до четырёх лет. Ещё двоим назначили реальные сроки от четырёх до пяти лет в колонии общего режима, при этом одной осуждённой отсрочили отбывание наказания до достижения её ребёнком 14 лет. Приговор в законную силу не вступил», — сообщил hab.aif.ru помощник прокурора Центрального района Ян Михайлов.