В Хабаровске мошенники обманули 35 арендаторов, сдавая фейковые квартиры

«Трое фигурантов получили условные сроки от трёх до четырёх лет. Ещё двоим назначили реальные сроки от четырёх до пяти лет в колонии общего режима, при этом одной осуждённой отсрочили отбывание наказания до достижения её ребёнком 14 лет. Приговор в законную силу не вступил», — сообщил hab.aif.ru помощник прокурора Центрального района Ян Михайлов.