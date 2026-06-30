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В ЕАО суд назначил женщине исправительные работы за неуплату алиментов

В ЕАО суд отменил условное осуждение жительнице Биробиджанского района.

Источник: Комсомольская правда

В ЕАО суд отменил условное осуждение жительнице Биробиджанского района. Женщина была осуждена по ч. 1 ст. 157 УК РФ за неуплату алиментов и изначально получила наказание в виде исправительных работ условно с испытательным сроком 1 год. Однако она не соблюдала порядок отбывания наказания: не являлась в инспекцию, а затем и вовсе покинула место жительства и была объявлена в розыск, сообщает «Прокуратура ЕАО».Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

С учётом позиции прокурора суд заменил условное наказание на реальное: женщине назначено 8 месяцев исправительных работ, при этом 5% её заработка будет удерживаться в доход государства. Осуждённая уже направлена для исполнения судебного решения.

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