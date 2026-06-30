Биолог рассказал, что делать при ожоге черноморской медузы

«При ожоге стрекательными клетками нужно как можно скорее выйти из воды и сухими руками или пинцетом снять остатки щупалец. По возможности промыть место только соленой морской водой, не пресной, так как она может активировать оставшиеся стрекательные клетки, и как можно скорее приложить что-то холодное, например лед, на пять-десять минут на место жжения», — пояснил биолог.