Парагвай сотворил сенсацию и выбил Германию с ЧМ-2026

Сборная Парагвая сенсационно обыграла Германию в серии послематчевых пенальти и пробилась в ⅛ финала чемпионата мира по футболу. Основное время встречи завершилось вничью — 1:1, а в дополнительное время судья отменил гол немцев после просмотра VAR.
Первый тайм остался за южноамериканцами: на 43-й минуте Хулио Энсисо вывел свою команду вперед. Германия отыгралась на 54-й минуте — Кай Хаверц сравнял счет. В добавленное ко второму тайму время Джонатан Та поразил ворота Орландо Хиля с углового, но арбитр Джалал Джайед после видеопросмотра отменил гол, зафиксировав фол Вальдмера Антона на вратаре.
В серии пенальти точнее действовали парагвайцы. У Германии не реализовали свои попытки Кай Хаверц и Николас Вольтемаде — их удары отразил голкипер Орландо Хиль. Еще один удар Джонатана Та прошел выше ворот. Забитыми мячами в составе парагвайской сборной отметились Маурисо, Густаво Гомес, Матиас Галарса и Хосе Канале. У немцев с точки отличились Йозуа Киммих, Джамал Мусиала и Надим Амири, однако этого не хватило для победы. Паненкой пробил Антонио Санабрия — мяч прошел мимо ворот, а удар Фабиана Бальбуэна парировал Мануэль Нойер.
Теперь парагвайской сборной предстоит встретиться в следующем раунде с победителем пары Франция — Швеция. Действующие вице-чемпионы мира немцы, обыгравшие в группе Испанию, Парагвай и Сенегал, покидают турнир на стадии плей-офф.
Читайте также: Фанатка подбежала к Неймару и передала записку на глазах у охраны.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!