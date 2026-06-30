Парагвай сотворил сенсацию и выбил Германию с ЧМ-2026

В серии пенальти точнее действовали парагвайцы. У Германии не реализовали свои попытки Кай Хаверц и Николас Вольтемаде — их удары отразил голкипер Орландо Хиль. Еще один удар Джонатана Та прошел выше ворот. Забитыми мячами в составе парагвайской сборной отметились Маурисо, Густаво Гомес, Матиас Галарса и Хосе Канале. У немцев с точки отличились Йозуа Киммих, Джамал Мусиала и Надим Амири, однако этого не хватило для победы. Паненкой пробил Антонио Санабрия — мяч прошел мимо ворот, а удар Фабиана Бальбуэна парировал Мануэль Нойер.