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Delfi: на границе Эстонии скопилась очередь из сотен желающих попасть в РФ

Портал Delfi пишет, что в отдельные часы у погранперехода в Нарве число желающих попасть из Эстонии в Россию достигает 500.

Источник: Аргументы и факты

Очередь из сотен людей, которые желают направиться из Эстонии в Россию, скопилась на границе у пограничного пункта в Нарве, и их количество увеличивается, сообщил портал Delfi.

«К вечеру воскресенья число тех, кто не успел пройти контроль до закрытия погранпункта, достигло нескольких сотен человек, и очередь продолжает расти», — отметили журналисты.

Очевидцы, слова которых приводит портал, обращают внимание, что в отдельные часы число людей в очереди достигает 500. Некоторым из желающих направиться в РФ приходится проводить в ожидании по 12−16 часов.

При этом Нарвский пограничный пункт заявил, что не планирует вносить какие-либо изменения в свою работу для ускорения процедуры.

Напомним, в декабре сообщалось, что у контрольно-пропускного пункта в Нарве наблюдались значительные очереди из людей, стремящихся попасть из Эстонии на территорию России перед наступлением Нового года. При этом подобная обстановка характерна не только для новогодних праздников и фиксируется в другие периоды.