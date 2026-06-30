Delfi: на границе Эстонии скопилась очередь из сотен желающих попасть в РФ

Очередь из сотен людей, которые желают направиться из Эстонии в Россию, скопилась на границе у пограничного пункта в Нарве, и их количество увеличивается, сообщил портал Delfi.
«К вечеру воскресенья число тех, кто не успел пройти контроль до закрытия погранпункта, достигло нескольких сотен человек, и очередь продолжает расти», — отметили журналисты.
Очевидцы, слова которых приводит портал, обращают внимание, что в отдельные часы число людей в очереди достигает 500. Некоторым из желающих направиться в РФ приходится проводить в ожидании по 12−16 часов.
При этом Нарвский пограничный пункт заявил, что не планирует вносить какие-либо изменения в свою работу для ускорения процедуры.
Напомним, в декабре сообщалось, что у контрольно-пропускного пункта в Нарве наблюдались значительные очереди из людей, стремящихся попасть из Эстонии на территорию России перед наступлением Нового года. При этом подобная обстановка характерна не только для новогодних праздников и фиксируется в другие периоды.