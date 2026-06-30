Delfi: на границе Эстонии скопилась очередь из сотен желающих попасть в РФ

Напомним, в декабре сообщалось, что у контрольно-пропускного пункта в Нарве наблюдались значительные очереди из людей, стремящихся попасть из Эстонии на территорию России перед наступлением Нового года. При этом подобная обстановка характерна не только для новогодних праздников и фиксируется в другие периоды.