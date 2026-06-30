На Украине утверждают, что им удалось отложить решение ЕГС о снятии санкций с РФ

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярёв заявил, что Москва сделает всё для лишения Румынии права проводить как минимум международные соревнования по гимнастике, а в перспективе — все турниры любого уровня. Причиной стал запрет организаторов в Клуж-Напоке на российский флаг и гимн в нарушение устава World Gymnastics и Олимпийской хартии.