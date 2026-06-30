Врач перечислил правила безопасности на море для родителей младенцев

«Главное правило — малыш всегда должен быть под пристальным контролем, он не должен находиться от любого из родителей дальше, чем на расстоянии вытянутой руки. Сеанс купания в море не должен превышать 15 минут за один заход — после этого малыш должен выйти на берег, обтереться полотенцем и согреться», — рассказал врач.