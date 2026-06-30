В Роскачестве рассказали, как выбрать натуральный йогурт

«На упаковке продукта должна присутствовать маркировка “1×10⁷ КОЕ/г” или ссылка на" 31981–2013". Это гарантирует, что в течение всего срока хранения в йогурте сохраняются полезные живые бактерии. Если в маркировке нет информации о количестве молочнокислых микроорганизмов, скорее всего, это не йогурт, а йогуртный продукт», — говорится в сообщении.