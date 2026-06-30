В Роскачестве рассказали, как выбрать натуральный йогурт

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Натуральный йогурт можно отличить от йогуртного продукта, обратив внимание на наличие ссылки на" 31981–2013" на упаковке, цельного молока в составе, а также на отсутствие в нем загустителей и консервантов, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
«На упаковке продукта должна присутствовать маркировка “1×10⁷ КОЕ/г” или ссылка на" 31981–2013". Это гарантирует, что в течение всего срока хранения в йогурте сохраняются полезные живые бактерии. Если в маркировке нет информации о количестве молочнокислых микроорганизмов, скорее всего, это не йогурт, а йогуртный продукт», — говорится в сообщении.
Кроме того, упаковка йогурта должна быть целой, без повреждений, с хорошо читаемым текстом. Продукт должен храниться на «холодной полке» при температуре от 2 до 6 градусов, отмечают эксперты.
В составе хорошего йогурта на первом месте должны быть указаны цельное или нормализованное молоко и закваска, а загустители и консерванты — отсутствовать. При этом допустимо присутствие сухого молока — без него достичь высокого содержания сухих обезжиренных веществ в молоке промышленным способом крайне сложно, объяснили в организации.
В йогуртах с фруктовым наполнителем допускаются стабилизирующие добавки, поскольку немолочная среда требует нейтрализации, иначе фруктовый наполнитель может нарушить стабильность микрофлоры и сократить срок хранения, поясняют специалисты Роскачества.
На сегодняшний день в России в продаже находятся два наименования йогурта, отмеченных российским «Знаком качества». Его наличие означает, что производитель успешно прошел веерное исследование Роскачества, выездную оценку производства и регулярно подтверждает качество продукции в рамках систематических аудитов предприятия.