Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свист, крики и барабан: Корейцы встретили ненавистью экс-тренера сборной после провала на ЧМ

Главный тренер сборной Южной Кореи Хон Мён Бо по возвращении на родину столкнулся с агрессивной реакцией болельщиков. В аэропорту Сеула его встретили сотни озлобленных фанатов, которые освистывали и оскорбляли специалиста за неудачное выступление команды на чемпионате мира. Кто-то из недовольных принёс с собой барабан, усиливая шумовое сопровождение акции.

Источник: Life.ru

Помимо этого, в соцсетях появились угрозы в адрес тренера. Неизвестный, представившийся гражданином США, заявил о намерении убить специалиста сразу после его прибытия в аэропорт Сеула. Полиция взяла под контроль ключевые объекты, включая воздушные гавани, и начала расследование.

Напомним, сборная Южной Кореи заняла третье место в своей группе после Мексики и ЮАР и не смогла выйти в плей-офф. Фанаты такой результат не приняли и обвинили во всех бедах главного тренера, который уже ушёл в отставку. Возмутился даже президент страны Ли Чжэ Мён. Политик призвал расследовать деятельность местной футбольной федерации.

Последние новости с чемпионата мира по футболу ФИФА читайте в специальном разделе Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше