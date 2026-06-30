Свист, крики и барабан: Корейцы встретили ненавистью экс-тренера сборной после провала на ЧМ

Помимо этого, в соцсетях появились угрозы в адрес тренера. Неизвестный, представившийся гражданином США, заявил о намерении убить специалиста сразу после его прибытия в аэропорт Сеула. Полиция взяла под контроль ключевые объекты, включая воздушные гавани, и начала расследование.
Напомним, сборная Южной Кореи заняла третье место в своей группе после Мексики и ЮАР и не смогла выйти в плей-офф. Фанаты такой результат не приняли и обвинили во всех бедах главного тренера, который уже ушёл в отставку. Возмутился даже президент страны Ли Чжэ Мён. Политик призвал расследовать деятельность местной футбольной федерации.
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