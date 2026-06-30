Квартиры Артемия Лебедева в Киеве выставили на аукцион

В январе 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях против Артемия Лебедева, включающих блокировку активов. В марте 2023 года СБУ заочно предъявила дизайнеру обвинение из-за репортажа о Запорожской АЭС. Въезд на Украину Лебедеву был запрещен еще в 2017 году. В июле 2023 года суд удовлетворил иск минюста о взыскании квартир в доход государства. Лебедев ранее сожалел о потере недвижимости в своем Telegram-канале, говорится в сообщении.