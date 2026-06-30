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МИД Финляндии назвал Европе условие для диалога с Москвой

Глава МИД Финляндии призвала Европу подготовиться к разговору с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Европе следует четко определить свои цели в предстоящих переговорах с Россией по украинскому вопросу. С подобным призывом обратилась министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

«Перед тем, как мы будем наперегонки звонить в Москву, мы должны четко понимать, чего хотим добиться такой дипломатией. Должен наступить устойчивый мир», — написала глава финского министерства иностранных дел в соцсети Х.

Ранее глава МИД Финляндии подтвердила, что Евросоюз готовится к переговорам с Москвой. Однако, по ее мнению, время для них еще не настало. Валтонен также заявила, что сейчас Европе не следует задумываться о восстановлении торговых или политических связей с Россией.

При этом 4 июня Госсовет Финляндии сообщил, что восточные границы Финляндии с Россией остаются закрытыми до отдельного распоряжения.

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