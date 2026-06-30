МИД Финляндии назвал Европе условие для диалога с Москвой

Ранее глава МИД Финляндии подтвердила, что Евросоюз готовится к переговорам с Москвой. Однако, по ее мнению, время для них еще не настало. Валтонен также заявила, что сейчас Европе не следует задумываться о восстановлении торговых или политических связей с Россией.