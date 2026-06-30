МИД Финляндии назвал Европе условие для диалога с Москвой

Европе следует четко определить свои цели в предстоящих переговорах с Россией по украинскому вопросу. С подобным призывом обратилась министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.
«Перед тем, как мы будем наперегонки звонить в Москву, мы должны четко понимать, чего хотим добиться такой дипломатией. Должен наступить устойчивый мир», — написала глава финского министерства иностранных дел в соцсети Х.
При этом 4 июня Госсовет Финляндии сообщил, что восточные границы Финляндии с Россией остаются закрытыми до отдельного распоряжения.
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