Жительница Новосибирской области судится из-за увольнения 40-летней давности

Согласно исковому заявлению, администрация тогда расторгла трудовые отношения с женщиной по пункту 2 статьи 254 КЗоТ РСФСР. Причиной послужила утрата доверия, связанная с виновными действиями сотрудницы, обслуживавшей материальные ценности. Однако истица утверждает, что на тот момент была беременна, а статья 170 того же кодекса прямо запрещала увольнение будущих матерей по инициативе нанимателя.