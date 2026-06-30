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Жительница Новосибирской области судится из-за увольнения 40-летней давности

Барабинский районный суд принял к производству дело по иску местной жительницы к Убинскому районному потребительскому обществу. Заявительница настаивает на изменении основания увольнения, которое состоялось еще 30 апреля 1986 года. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Источник: Сиб.фм

Согласно исковому заявлению, администрация тогда расторгла трудовые отношения с женщиной по пункту 2 статьи 254 КЗоТ РСФСР. Причиной послужила утрата доверия, связанная с виновными действиями сотрудницы, обслуживавшей материальные ценности. Однако истица утверждает, что на тот момент была беременна, а статья 170 того же кодекса прямо запрещала увольнение будущих матерей по инициативе нанимателя.

Женщина просит признать решение незаконным и обязать ответчика оформить запись об уходе по собственному желанию. Необходимость судебного разбирательства возникла из-за отказа ГКУ «Центр социальной поддержки населения Убинского района» в присвоении ей статуса «Ветеран труда». Формулировка с утратой доверия в трудовой книжке стала препятствием для получения звания. Дату заседания объявят позже.