Вертолёты совершили 60 вылетов в поисках пропавшего Robinson R44 в Приморье

Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что в ходе проведения воздушной разведки в 12 километрах северо-западнее н. п. Светлая были зафиксированы помехи в радиосигнале, которые указывают на возможное место нахождение пропавшего вертолёта. Позже стало известно, что к операции привлечены наиболее опытные спасатели — в том числе те, кто умеет выполнять десантирование в горную местность с использованием альпинистского снаряжения.