Вертолёты совершили 60 вылетов в поисках пропавшего Robinson R44 в Приморье

Поиски вертолёта Robinson R44 авиакомпании «Гранат», пропавшего 21 июня, продолжаются уже вторую неделю в Приморье. Координацией поисково-спасательной операции занимается Дальневосточное межрегиональное территориальное управление Росавиации, сообщила пресс-служба федерального агентства.
«С начала ПСР они выполнили около 60 полётов, обследовали территорию более 8 тыс. кв. км», — говорится в сообщении.
В понедельник, 29 июня, в зоне поиска также действовали наземные группы: 14 спасателей и кинологов МЧС, а также 65 специалистов авиалесоохраны. Из-за сложного гористого рельефа и густой растительности поиски осложняются.
Двух кинологов и спасателей десантировали в горы Приморья для поиска пропавшего вертолёта.
Вторая неделя поисковой операции проходит в условиях сложного горного рельефа.
Работы были приостановлены с наступлением темноты и возобновятся утром во вторник, 30 июня.
Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что в ходе проведения воздушной разведки в 12 километрах северо-западнее н. п. Светлая были зафиксированы помехи в радиосигнале, которые указывают на возможное место нахождение пропавшего вертолёта. Позже стало известно, что к операции привлечены наиболее опытные спасатели — в том числе те, кто умеет выполнять десантирование в горную местность с использованием альпинистского снаряжения.
Напомним, сигнал тревоги поступил 21 июня после того, как вертолёт Robinson R44, участвовавший в мониторинге лесопожарной обстановки, перестал выходить на связь. На борту находились два человека. Аварийный маяк (ELT) в момент инцидента не активировался.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Вертолёт принадлежит местной авиакомпании «Гранат» (ООО «Гранат»), основанной в 1999 году в Артёме. Предприятие выполняет коммерческие пассажирские и грузовые перевозки, а также срочные медицинские эвакуации. Парк насчитывает 15 вертолётов.