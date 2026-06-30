Хабаровчанин угнал два мотоцикла

В начале мая 2026 года 18-летний житель Первого микрорайона похитил питбайк за 80 тысяч рублей из двора дома на улице Сысоева. Хозяин мотоцикла припарковал его у ворот, не используя противоугонные тросы. Злоумышленник завел мотоцикл и поехал кататься на нем по городу. Полицейские задержали его и изъяли транспортное средство, но его это не остановило. Спустя 2 недели мужчина таким же способом угнал второй байк стоимостью 180 тысяч рублей. Хозяин питбайка месяц не использовал его, и однажды ночью угонщик переместил мотоцикл во двор своего знакомого. После обращения владельца в полицию, сотрудники уголовного розыска заметили, как подсудимый катит похищенный мотоцикл и задержали его повторно. Транспортное средство вернули владельцу. Расследование двух уголовных дел окончено, их направили в суд для рассмотрения по существу.