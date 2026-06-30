Комсомольчанин украл у знакомой бытовую технику на 260 тысяч рублей

Местная жительница обратилась в полицию с заявлением о краже бытовой техники — микроволновки, электроинструментов, планшета, ноутбука и сварочного аппарата. Ущерб она оценила в 260 тысяч рублей. Как выяснилось, подозреваемый недавно приехал в Комсомольск-на-Амуре и жил в хостеле. Он познакомился с сожителем потерпевшей, и они втроем отдыхали на ее садовом участке. Тогда же, воспользовавшись тем, что хозяйка и ее сожитель отлучились по делам, ранее судимый 31-летний мужчина и совершил кражу. Подозреваемый рассказал, что после ухода знакомых он разбил камнем окно на первом этаже и украл вещи, часть из которых спрятал на пустующем соседнем участке, другую продал неизвестным, а третью сдал в комиссионку. Деньги мужчина потратил на себя. Материальный ущерб возмещен частично — у злоумышленника изъяли вещи на 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу.