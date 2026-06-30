«Амурские Тигры» начнут готовиться к новому сезону с 1 июля

Уже завтра игроки и тренеры молодежной команды «Амура» выйдут из отпуска и начнут подготовку к следующему Чемпионату МХЛ. С 1 по 3 июля «Тигры» соберутся в Хабаровске и пройдут углубленное медицинское обследование, после чего с 4 по 24 июля они проведут первый учебно-тренировочный сбор в Хабаровске на льду «Платинум Арены». Затем «Тигры» отправятся в Санкт-Петербург, где с 26 июля по 10 августа пройдет их второй предсезонный сбор, во время которого подопечные Артема Потылицына проведут несколько выставочных поединков. С 11 по 31 августа у хабаровчан запланирован третий, финальный, учебно-тренировочный сбор в подмосковном Новогорске, в ходе которого «Тигры» также сыграют несколько контрольных матчей.