Депутаты Закдумы предлагают ввести этно-модули в школах северных районов Хабаровского края

В Законодательной Думе Хабаровского края обсудили введение в учебную программу школ занятий по традиционным художественным промыслам и ремеслам для детей из числа коренных малочисленных народов. На встречу пригласили представителей профильных министерств, Ассоциации КМНС и муниципальных районов. Вопрос уже рассматривался в 2025 году. Основная задача — сохранение культурной самобытности и повышение национального самосознания молодежи. Согласно закону «Об образовании в РФ», школы могут вводить дополнительные курсы в вариативную часть учебного плана. Положительный опыт есть в Николаевском и Ульчском районах. «В Хабаровском крае 59 населенных пунктов — места компактного проживания КМНС, и важно, чтобы дети имели возможность изучать родной язык и перенимать традиции предков», — отметил председатель профильного комитета Валерий Постельник. По итогам совещания решили запустить пилотный проект по включению этнокультурного модуля в уроки технологии в ряде районов. Фото: КНОТОК.