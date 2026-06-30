Форвард НХЛ Грицюк рассказал, как Хартли проверял его на прочность в Омске

Нападающий клуба НХЛ «Нью-Джерси» Арсений Грицюк поделился воспоминаниями о работе с главным тренером Бобом Хартли в омском «Авангарде». Форвард рассказал о сложном периоде адаптации и жёсткой конкуренции за место в составе.
По словам Грицюка, первый опыт работы с тренером оказался непростым: его быстро отцепили после первых сборов. Во второй год он уже проходил подготовку вместе с командой, однако не всегда попадал в состав и периодически играл в ВХЛ.
Ситуация изменилась в сезон чемпионства «Авангарда», когда хоккеист получил больше доверия и игрового времени. Его начали задействовать в ключевых моментах — большинстве, меньшинстве и буллитных сериях.
Однако, как вспоминает форвард, напряжение между ним и тренером сохранялось. Во время одного из собраний Хартли определил его в нижние звенья, что вызвало эмоциональную реакцию игрока.
«Я стою такой: “Нет”. Он спрашивает: “А где ты себя видишь?” Я говорю: “В первом звене”», — рассказал Грицюк.
После этого диалога хоккеист, по его словам, на некоторое время оказался в изоляции от тренерского штаба и получал ограниченное игровое время. Позже ситуация начала меняться: его перевели в более сильное звено, дали больше доверия и большинство.
По итогам сезона Грицюк стал одним из лидеров команды, забросив 22 шайбы и получив статус лучшего новичка. Позднее отношения с тренером нормализовались.
Форвард отметил, что после завершения сезона Боб Хартли объяснил своё поведение как проверку на психологическую устойчивость.
«Он сказал, что проверял меня морально. Насколько я готов зайти в эту систему», — добавил игрок. По словам Грицюка, Хартли перевернул в нём хоккеиста. Нападающий признался, что до сих пор поддерживает связь с канадским тренером.