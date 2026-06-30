Хабаровчанину дали срок за разжигание ненависти в «Одноклассниках»

В Хабаровске местного жителя приговорили к реальному сроку за публикации в социальной сети, в которых суд увидел экстремистские призывы и действия против безопасности России. Мужчине назначили четыре года и шесть месяцев колонии общего режима, сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.