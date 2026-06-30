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Хабаровчанину дали срок за разжигание ненависти в «Одноклассниках»

Также ему на четыре года запретили заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением сообщений и других материалов в интернете.

В Хабаровске местного жителя приговорили к реальному сроку за публикации в социальной сети, в которых суд увидел экстремистские призывы и действия против безопасности России. Мужчине назначили четыре года и шесть месяцев колонии общего режима, сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.

По материалам дела, хабаровчанин размещал на своей общедоступной странице в «Одноклассниках» материалы с призывами к насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов. Суд установил, что эти публикации были сделаны из ненависти к силовикам.

Кроме того, мужчина опубликовал видеозапись с призывами к действиям против безопасности России. В том же интернет-ресурсе он разместил изображение, оскверняющее символ воинской славы — Георгиевскую ленту.

Подсудимый не отрицал, что размещал эти материалы, но вину не признал. Суд изучил публикации, показания свидетелей, заключения лингвистических экспертиз и другие доказательства.

Хабаровский краевой суд признал мужчину виновным по нескольким статьям УК РФ, связанным с публичными призывами к экстремистской деятельности, действиями против безопасности государства и осквернением символов воинской славы.

Помимо срока в колонии, ему на четыре года запретили заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением сообщений и других материалов в интернете. Приговор пока не вступил в законную силу.