Хабаровчанину дали срок за разжигание ненависти в «Одноклассниках»

В Хабаровске местного жителя приговорили к реальному сроку за публикации в социальной сети, в которых суд увидел экстремистские призывы и действия против безопасности России. Мужчине назначили четыре года и шесть месяцев колонии общего режима, сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.
По материалам дела, хабаровчанин размещал на своей общедоступной странице в «Одноклассниках» материалы с призывами к насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов. Суд установил, что эти публикации были сделаны из ненависти к силовикам.
Кроме того, мужчина опубликовал видеозапись с призывами к действиям против безопасности России. В том же интернет-ресурсе он разместил изображение, оскверняющее символ воинской славы — Георгиевскую ленту.
Подсудимый не отрицал, что размещал эти материалы, но вину не признал. Суд изучил публикации, показания свидетелей, заключения лингвистических экспертиз и другие доказательства.
Хабаровский краевой суд признал мужчину виновным по нескольким статьям УК РФ, связанным с публичными призывами к экстремистской деятельности, действиями против безопасности государства и осквернением символов воинской славы.
Помимо срока в колонии, ему на четыре года запретили заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением сообщений и других материалов в интернете. Приговор пока не вступил в законную силу.