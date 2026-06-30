«Апельсиновая» река удивила жителей ВКО

В Сети пользователи предположили, что причина в дождях, после которых поднялась глина. Тем не менее ситуацией заинтересовались экологи — специалисты выехали на место, чтобы во всём разобраться. Им предстоит ответить на главный вопрос: могли ли в реку попасть загрязняющие вещества и представляет ли это опасность.