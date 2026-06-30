«Апельсиновая» река удивила жителей ВКО

«Да, такого мы ещё в Карагужихе не видели! Смотрите, после дождей речушка, которая бежит с рудника Снегирихинского, она просто стала оранжевого цвета. Мы как будто на другой планете», — прокомментировали местные.
По их словам, такое происходит впервые и наблюдается только в верховье Карагужихи. А вот в месте, где она сливается с ещё одной рекой, сразу два цвета: апельсиновый и изумрудный.
В Сети пользователи предположили, что причина в дождях, после которых поднялась глина. Тем не менее ситуацией заинтересовались экологи — специалисты выехали на место, чтобы во всём разобраться. Им предстоит ответить на главный вопрос: могли ли в реку попасть загрязняющие вещества и представляет ли это опасность.
«В рамках мониторинга отобраны пробы воды из реки, расположенной на территории Глубоковского района. В настоящее время проводятся лабораторные исследования. По результатам будет предоставлена дополнительная информация», — заявила пресс-секретарь департамента экологии по ВКО Аружан Алибекова.