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В Красноярске семье погибшего участника СВО помогли вернуть права на выплаты

Семья погибшего бойца попала в трудную ситуацию из-за прописки.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске семье погибшего участника СВО помогли вернуть права на региональные выплаты. Вдова обратилась в органы социальной защиты за мерами социальной поддержки, положенной по закону. Однако в феврале текущего года получила отказ по формальной причине: мать и ребенок были зарегистрированы в Республике Хакасия.

Тогда женщина направилась в прокуратуру, была проведена проверка. Выяснилось, что местом фактического проживания семьи много лет является Красноярск: женщина здесь работает, а ребенок ходил ранее в детский сад, а теперь в школу. Регистрация осталась только на бумаге.

Чтобы восстановить нарушенные права семьи, прокуратура обратилась в суд. Судья встал на защиту матери и ребенка. Таким образом они получили возможность иметь все положенные им меры поддержки, включая ежемесячную денежную выплату, помощь в оздоровлении, путевки в детские лагеря и другие социальные гарантии.