В Красноярске семье погибшего участника СВО помогли вернуть права на выплаты

Тогда женщина направилась в прокуратуру, была проведена проверка. Выяснилось, что местом фактического проживания семьи много лет является Красноярск: женщина здесь работает, а ребенок ходил ранее в детский сад, а теперь в школу. Регистрация осталась только на бумаге.