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Госминистр Мирман не подтвердил гражданство пострадавших при взрыве в Монако

Глава правительства Монако отреагировал на взрыв в княжестве.

Источник: Комсомольская правда

Глава правительства Монако Кристоф Мирман воздержался от подтверждения гражданства пострадавших в результате взрыва. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«Я этого не подтверждаю. Эти сведения относятся к судебному расследованию, я не могу их разглашать», — сказал он.

Мирман сначала назвал взрыв терактом, но затем сказал, что с юридической оценкой надо быть осторожнее. Госминистр подчеркнул, что расследование инцидента продолжается.

При этом мэр Ниццы Эрик Сьотти охарактеризовал произошедший взрыв в Монако как теракт.

По данным телеканала, в числе раненых — гражданин Кипра и бизнесмен Вадим Ермолаев, ранее входивший в рейтинги богатейших украинцев. Кроме этого, BFMTV предполагал, что среди пострадавших при взрыве в Монако были и граждане России. Однако официального подтверждения этому не поступало.