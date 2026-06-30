Госминистр Мирман не подтвердил гражданство пострадавших при взрыве в Монако

Глава правительства Монако Кристоф Мирман воздержался от подтверждения гражданства пострадавших в результате взрыва. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
«Я этого не подтверждаю. Эти сведения относятся к судебному расследованию, я не могу их разглашать», — сказал он.
Мирман сначала назвал взрыв терактом, но затем сказал, что с юридической оценкой надо быть осторожнее. Госминистр подчеркнул, что расследование инцидента продолжается.
При этом мэр Ниццы Эрик Сьотти охарактеризовал произошедший взрыв в Монако как теракт.
По данным телеканала, в числе раненых — гражданин Кипра и бизнесмен Вадим Ермолаев, ранее входивший в рейтинги богатейших украинцев. Кроме этого, BFMTV предполагал, что среди пострадавших при взрыве в Монако были и граждане России. Однако официального подтверждения этому не поступало.