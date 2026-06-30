Госминистр Мирман не подтвердил гражданство пострадавших при взрыве в Монако

По данным телеканала, в числе раненых — гражданин Кипра и бизнесмен Вадим Ермолаев, ранее входивший в рейтинги богатейших украинцев. Кроме этого, BFMTV предполагал, что среди пострадавших при взрыве в Монако были и граждане России. Однако официального подтверждения этому не поступало.