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Венгрия пригрозила Украине заблокировать переговоры о вступлении в ЕС: в чем причина

Глава МИД Венгрии Орбан грозит заблокировать переговоры ЕС с Украиной без реформ.

Источник: Комсомольская правда

Венгрия заблокирует переговоры о вступлении Украины в Евросоюз в случае отсутствия изменений в законодательстве о правах венгерского меньшинства. Об этом заявила глава МИД Анита Орбан.

Дипломат уточнила, что двустороннее соглашение о защите прав венгерского меньшинства является обязательным условием для продвижения переговоров о вступлении Украины в ЕС.

«Если законодательные поправки, которые украинцы обязаны внести, не будут приняты в 2026 и 2027 годах, то европейские переговоры по каждому кластеру автоматически прекратятся», — сказала Орбан в парламенте.

Напомним, 15 июня на межправительственной конференции в Люксембурге официально стартовали переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Венгрия два года препятствовала этому процессу.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что путь Украины к вступлению в Европейский союз будет сложным и может занять годы.

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