Венгрия пригрозила Украине заблокировать переговоры о вступлении в ЕС: в чем причина

Дипломат уточнила, что двустороннее соглашение о защите прав венгерского меньшинства является обязательным условием для продвижения переговоров о вступлении Украины в ЕС.
«Если законодательные поправки, которые украинцы обязаны внести, не будут приняты в 2026 и 2027 годах, то европейские переговоры по каждому кластеру автоматически прекратятся», — сказала Орбан в парламенте.
Напомним, 15 июня на межправительственной конференции в Люксембурге официально стартовали переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Венгрия два года препятствовала этому процессу.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что путь Украины к вступлению в Европейский союз будет сложным и может занять годы.