В Приморье запретили въезд 200 иностранцам за 10 дней рейда полиции

Кроме штрафов, суд вынес 127 постановлений о выдворении иностранцев за пределы России. Из них 43 человека должны будут покинуть страну самостоятельно, а 84 — принудительно, с помещением в Центр временного содержания. Также направлено 200 представлений о запрете на въезд в РФ. В ходе операции троих мигрантов, которые ранее уклонились от выдворения, задержали и отправили в спеццентр. Всех задержанных дактилоскопировали и проверили по базам розыска.