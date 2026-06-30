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10 лет работы не учли при назначении пенсии жителю ЕАО

При начислении пенсии мужчине не засчитали почти 10 лет работы в совхозе.

Источник: Комсомольская правда

В селе Лазарево прокуратура встала на защиту пенсионных прав 72 летнего местного жителя. При начислении пенсии мужчине не засчитали почти 10 лет работы в совхозе — период с 1992 по 2000 год. В ходе проверки факт его занятости на предприятии подтвердился, сообщает официальный канал «Прокуратура ЕАО».Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Для восстановления нарушенных прав прокурор Ленинского района направил в суд исковое требование к отделению Соцфонда: ведомство должно включить спорный период в трудовой стаж пенсионера и пересчитать размер страховой пенсии. Прокуратура контролирует рассмотрение иска.

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