Хаверц извинился за вылет сборной Германии с чемпионата мира

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Германии показали хорошую игру на чемпионате мира, но всегда чего-то не хватает. Такое мнение высказал нападающий команды Кай Хаверц, комментарий которого приводит телеканал Globo.
Сборная Германии в 1/16 финала уступила команде Парагвая. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью со счетом 1:1. На 102-й минуте гол немцев был отменен после видеопросмотра. В серии пенальти точнее были парагвайцы — 4:3. Хаверц был одним из тех, кто не реализовал свой удар.
«Мне нечего сказать. Нам не удалось пройти в следующий раунд. Для меня это уже второй раз. Я хочу извиниться, — сказал Хаверц. — Мы все очень разочарованы. У нас было много планов на турнир, и снова испытывать разочарование — это неприятно».
Форвард отметил, что команде не удалось создать много моментов. «Мы владели мячом, нам удалось забить второй гол, но это было непросто, — сказал он. — В серии пенальти шансы 50 на 50. Мы всегда хорошо играли в серии пенальти, но сегодня все было не так».
«Я думаю, что на соревнованиях каждый должен выкладываться на полную, — продолжил нападающий. — Думаю, мы показали хороший футбол, но чего-то всегда не хватает. Сейчас нам, игрокам, нужно немного поразмыслить и посмотреть, как мы можем улучшить свою игру».
После победного чемпионата мира 2014 года сборная Германии дважды не выходила из группы на мировых первенствах и уступила в первом раунде плей-офф.