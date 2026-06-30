Хаверц извинился за вылет сборной Германии с чемпионата мира

«Мне нечего сказать. Нам не удалось пройти в следующий раунд. Для меня это уже второй раз. Я хочу извиниться, — сказал Хаверц. — Мы все очень разочарованы. У нас было много планов на турнир, и снова испытывать разочарование — это неприятно».